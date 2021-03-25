Такой день. 52-я сессия АКЗС и бронетранспортёры в Барнауле

25 марта прошла 52-я сессия Алтайского краевого Законодательного Собрания. В ходе заседания начальник ГУ МВД по региону Андрей Подолян рассказал, что за 2020 год водители нарушили правила дорожного движения около 1,2 млн раз, а депутаты решили доработать законопроект о запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков и товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, подросткам.

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Общество Алтайские депутаты доработают проект о запрете продажи энергетиков подросткам

Колонну военной техники заметили очевидцы на Змеиногорском тракте в Барнауле. Всего на видео запечатлено три БТР и один грузовик. Следом за ними едут два большегрузных автомобиля, однако неизвестно, относятся ли они к колонне.

В Барнауле активизировались мошенники, которые представляются заместителем главы городской администрации и приглашают барнаульцев на встречу руководителей танцевальных организаций по случаю проведения конкурса.

В органах ЗАГС Алтайского края отменили предварительную запись на оказание услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния – залы бракосочетания возвращаются к привычному режиму.

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Прочее В СГК назвали причину позеленения Пивоварки в Барнауле

Кассационный суд оставил без удовлетворения жалобу экс-главы Октябрьского района Барнаула Вячеслава Новикова на свой арест, назначенный за вождение без прав. Всего бывший чиновник потратил девять месяцев и 13 попыток, чтобы отменить назначенные 10 суток в изоляторе.

Жители Барнаула опубликовали фотографии позеленевшей Пивоварки в соцсетях. Причиной стало попадание в воду красителя, который ранее добавили в теплоноситель энергетики. Сейчас специалисты СГК ищут место утечки.

10 пациентов, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. В лабораториях подтвердили ещё 107 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 46 510 человек. Выздоровели 41 576 человек (+112 за сутки).