Такой день. Эвакуация из торгового центра и отсутствие важного лекарства в аптеках

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 3 октября. Без коронавируса.

В Барнауле эвакуировали посетителей торгового центра "Бум". Администрация объяснила это "техническими причинами".

В ближайшие годы на территории России развернут военную систему контроля космического пространства нового поколения. Один из комплексов этой сети появится в Алтайском крае.

Пользователи соцсетей рассказали об огромной пробке, которая собралась на бийской трассе.

Новости

Вопрос дня Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 188

В ночь на 3 октября в Барнауле на регулируемом пешеходном переходе сбили женщину.

В Алтайском крае банки начали снижать первый взнос по всем популярным и льготным программам ипотеки.

Общественники не нашли на прилавках аптек в Алтайском крае дорогостоящего препарата "Кетостерил". Это лекарство назначают при хронической почечной недостаточности в качестве дополнительного источника аминокислот.