Такой день. Несогласный с поправками алтайский депутат и пятикратный тариф ЖКХ

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 4 июля. Без коронавируса.

Алтайский край стал одним из двух регионов России, где члены участковых избирательных комиссий отказались от подписания итоговых протоколов голосования по поправкам в Конституцию. Отмечается, что это члены КПРФ. Второй несогласный - из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО).

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Началась стройка нового жилищного комплекса между торговыми центрами "Лента" и "Ашан" на улице Власихинской в Барнауле. Местные жители выразили недовольство сильным шумом от того, что вбивают сваи. По их словам, "громкие" работы стартовали около 9 часов утра.

Долгожданный обильный дождь прошел в Барнауле. Как барнаульцы реагировали на такое завершение жаркой недели, зафиксировал на фото сотрудник редакции amic.ru.

Прокуратура возбудила административное дело против компании, которая подняла в пять раз тариф за водоотведение для жителей села Березовка в Первомайском районе. Проверяющие пришли к выводу, что ценник на услугу завысили незаконно.

Автомобиль с опознавательными знаками такси "Максим" сбил велосипедиста на улице Весенней в Барнауле. Очевидцы утверждают, что пострадавший переезжал проезжую часть по пешеходному переходу.