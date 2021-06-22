Такой день. Новые ковидные ограничения в Алтайском крае и оправдание Сергея Шубенкова

В Алтайском крае вновь ужесточают ограничения из-за третьей волны коронавируса. Губернатор региона Виктор Томенко подписал 22 июня указ, который вводит запрет на проведение массовых мероприятий и ограничивает работу театров и кинотеатров в Алтайском крае. Что конкретно запретили и когда указ вступает в силу, мы рассказали в рубрике "Вопрос-ответ".

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Прочее Глава барнаульского ДСУ опроверг причастность к делу экс-министра транспорта Дементьева

Барнаульского легкоатлета Сергея Шубенкова оправдали по делу о нарушении антидопинговых правил. Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU) отказался от претензий в отношении спортсмена.

В Барнауле прошло заседание городского штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции. На нём представители власти обсудили эпидемиологическую обстановку и возобновление некоторых антиковидных мер. По итогам совещания Вячеслав Франк поручил возобновить рейды по соблюдению ограничительных мер, а также обработку общественного транспорта дезинфицирующими средствами.

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Прочее Снова больше 100. Суточный COVID-прирост в Алтайском крае стал максимальным с 27 марта

Футбольный клуб "Динамо-Барнаул" завершил сезон 2020/2021 на седьмом месте в чемпионате ПФЛ в подгруппе "Урал-Приволжье". Для нашего коллектива, у которого один из самых маленьких бюджетов в лиге (около 39 миллионов, – прим. ред.), такой результат в первом же сезоне после реформы ПФЛ можно назвать успешным, подчеркнул во время пресс-конференции 21 июня президент клуба Алексей Минин.

Глава "бедного" Рубцовска Дмитрий Фельдман отчитался о доходах за 2020 год. По итогам года он заработал 1,9 млн рублей.

Алтайский край входит в десятку самых читающих регионов России, по версии "ЛитРес". С января по май библиотеки в регионе обслужили 2842 читателя, которым выдали 7106 экземпляров.

Вечером 21 июня в Барнауле почтили минутой молчания память павших в Великой Отечественной войне в рамках общероссийской акции "Свеча памяти". С начала страшной трагедии прошло 80 лет – именно столько свечей и зажгли участники мероприятия.