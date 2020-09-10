Такой день. Новый зампред правительства и конец Granmulino

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 9 сентября. Без коронавируса.

Должность зампреда правительства Алтайского края по здравоохранению, образованию и соцзащите занял Игорь Степаненко. Информацию об этом он подтвердил в беседе с журналистом amic.ru. Позднее губернатор Виктор Томенко представил министрам их нового куратора и заявил, что решение было взвешенным.

Алтайский край выполнил целевые показатели по переселению людей из аварийного жилья. Всего в регионах Сибири расселили 12 тысяч человек.

Утром amic.ru рассказал об опасном пешеходном переходе рядом с новой школой № 136 на улице Балтийской. Только за последние месяцы там сбили нескольких человек.

Через несколько часов после публикации администрация города Барнаула сообщила о выделении денег на реконструкцию опасного участка. Работы, если позволит погода, начнутся уже в ближайшие дни.

На сайте change.org появилась петиция с просьбой спасти район барнаульского Ковша от застройки. Горожане попросили мэра Вячеслава Франка "запретить формирование искусственного земельного участка в акватории барнаульского Ковша" и включить акваторию в программы городского благоустройства.

В здание бывшего ресторана Granmulino на улице Песчаной, 83 в Барнауле заехало новое заведение Romero Steak.