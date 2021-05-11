Такой день. Очереди на автобусы в Барнауле и выход из СИЗО Стеллы Штань

Барнаульцы массово отправились на кладбище в Родительский день, а общественный транспорт к этому оказался не готов, в результате чего образовались большие очереди. Люди буквально втискивались в автобусы, чтобы достигнуть пункта назначения. Как это происходило, смотрите в фоторепортаже Екатерины Смолихиной.

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Прочее Два алтайских футболиста попали в расширенный состав России на Евро

Отопительный сезон завершился в Алтайском крае. Документы об окончании приняты во всех 69 муниципалитетах региона.

Суд смягчил меру пресечения экс-представителю губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС Стелле Штань. Вышестоящая инстанция изменила решение Октябрьского райсуда в Барнауле о заключении под стражу, отправив чиновницу под домашний арест.

С 11 мая тысячи жителей Барнаула останутся без горячей воды. Это связано с гидравлическими испытаниями теплосетей по контуру ТЭЦ-3. Подробную информацию об улицах и домах, в которых отключат водоснабжение в ходе опрессовки, можно узнать по ссылке.

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Прочее Умер известный алтайский журналист Павел Демин

Аттестационная комиссия федерального Минздрава определила кандидатов на должность ректора Алтайского государственного медуниверситета. Аттестацию прошли нынешняя и.о. руководителя Ирина Шереметьева, и.о. проректора по учебной работе Игорь Бабушкин, а также и.о. проректора по развитию здравоохранения и дополнительному профессиональному образованию Дмитрий Ганов.

Мэр Барнаула Вячеслав Франк поднялся на одну позицию в медиарейтинге глав городов СФО по итогам апреля 2021 года и теперь занимает в нём пятое место.

Координатор Алтайского отделения ЛДПР депутат краевого Заксобрания Владимир Семенов рассказал amic.ru, кто, предположительно, может представить партию на осенних выборах. Так, бывший координатор партии в регионе Максим Крайн может баллотироваться в АКЗС от Рубцовска.