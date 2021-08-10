Такой день. Останки ребёнка в Новоалтайске и перерасчёт госконтрактов

О главных событиях региона за 10 августа

10 августа 2021, 23:40, Илья Звягинцев

Вечером 9 августа в Рубцовске в русле реки Алей (в районе подвесного моста) было обнаружено тело мужчины. Погибшим оказался 37-летний местный житель, который в состоянии алкогольного опьянения решил искупаться.

Застройщик скандального ЖК на улице Гущина планирует возобновить стройку

Застройщик скандального ЖК на улице Гущина планирует возобновить стройку

Три самовыдвиженца выбыли из числа претендентов на места в Госдуме от Алтайского края. Соискатели не сумели предоставить в избирком до 7 августа подписные листы в свою поддержку. Единственный, кто справился с задачей, – Владимир Попов, идущий по Рубцовскому округу. Однако пока он не получил статус зарегистрированного кандидата: комиссия проверяет автографы избирателей.

7 августа во Дворце бракосочетания Барнаула зарегистрировали тысячную с начала 2021 года пару новобрачных. Ими стали Игорь и Кристина Нисковы.

9 августа в Новоалтайске в реке в районе 2-й Садовой улицы нашли останки ребёнка. Местный житель увидел торчащие из реки детские сапоги. Выехавшие на место эксперты обнаружили, что тело скелетировано. А вещи подходят под описание тех, что были на Ксюше Боковой в день её пропажи семь лет назад. Следственный комитет организовал доследственную проверку. Правоохранители установят, кому принадлежат останки.

В селе Бобровка Первомайского района скоропостижно скончались два парня в возрасте около 20 лет. Информацию о загадочной смерти молодых людей подтвердил и глава сельсовета Сергей Ванпилин. Он рассказал журналистам, что парней доставили в реанимацию, но врачи не смогли им помочь. Ванпилин добавил, что оба молодых человека жили в нормальных семьях, а также никогда не привлекались к ответственности.

В Алтайском крае зафиксировали всплеск преступности: за первое полугодие было совершено 19 687 правонарушений, что на 939 больше аналогичного периода 2020-го.

Алтайским подрядчикам, которые приостановили строительство школ, больниц, детсадов из-за недостаточного госфинансирования, пообещали возместить потери. Об этом глава региона Виктор Томенко заявил во время рабочей поездки в Тальменский район.

Массовое ДТП с участием трёх грузовиков произошло в Бийске

Массовое ДТП с участием трёх грузовиков произошло в Бийске

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