Такой день. Падение в рейтинге уровня жизни и перформанс в Мизюлинской роще

Бригада МБУ "Автодорстрой" продолжает ремонт на площади Победы. Здесь приступили к асфальтированию повреждённых участков дорожного полотна горячим асфальтобетоном.

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Прочее Сельский блокбастер. Алтайские рецидивисты угнали машину и устроили себе приключение

В Барнауле водители своими руками заделали ямы на семи участках городских дорог. Глубокие выбоины отремонтировали на улицах Советской Армии, Антона Петрова, Попова – Павловский тракт, Петра Сухова, съезде с кольца Павловский тракт – Малахова, Взлётной, Энтузиастов.

В связи с празднованием Пасхи в Барнауле с 02:00 до 04:00 часов 2 мая организуют работу общественного транспорта для горожан к местам ночных богослужений. Фонари на улицах и территориях, прилегающих к храмам, будут гореть. Для перевозки пассажиров задействуют четыре трамвайных вагона и два троллейбуса, рассказали в городской администрации.

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Прочее Четверть миллиарда рублей выделили на стимулирование деятельности муниципалитетов на Алтае

Алтайский край занял 70-е место из 85-ти в рейтинге российских регионов по качеству жизни населения. При этом соседняя Республика Алтай и вовсе расположилась на 83-й позиции, уступив лишь Тыве и Карачаево-Черкесии.

В период с 4 по 7 мая включительно поликлиники в Алтайском крае будут работать в штатном режиме. Все, кто успел оформить талон через "Госуслуги" или регистратуру, смогут попасть на приём к специалистам.

25 апреля в Мизюлинской роще состоялось собрание, на которое пришли около 100 человек. Горожане переживают за то, что подрядчик вырубит 103 дерева, которые, согласно проекту реконструкции, идут под снос. На деревьях активисты развесили плакаты с надписями "Меня скоро убьют".

Барнаул занял 12-е место из 36 городов России по уровню комфортности жизни. 75% опрошенных барнаульцев оказались довольны своим городом.

Депутаты Барнаульской городской думы приняли изменения в документ о расселении жильцов из аварийных домов. Поправки разработали из-за протеста прокуратуры.

Губернатор Виктор Томенко поручил краевым органам власти проработать вместе с федеральными министерствами ряд вопросов, которые необходимо учесть для получения инфраструктурных кредитов.