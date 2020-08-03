Такой день. Похороны семьи Кременских и еще одна перекрытая дорога в Барнауле

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Вопрос дня Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 127

В Барнаульском похоронном доме 3 августа состоялась церемония прощания с семьей Кременских, которая трагически скончалась от отравления на турбазе "Глобус" в Алтайском крае. Проводить погибших в последний путь пришло около 300 человек.

При этом владельцу базы Виктору Королеву, где и погибла семья алтайского чиновника, грозит до 10-ти лет тюрьмы за оказание услуг ненадлежащего качества. Хозяина арестовали на два месяца, все это время он пробудет в СИЗО. На самом объекте правоохранители обнаружили множественные нарушения во всех помещениях.

На фоне ряда резонансных происшествий, произошедших в Алтайском крае за последнее время, губернатор Виктор Томенко поручил профильным органам разработать комплекс предложений профилактических мероприятий. Как отметил глава региона, это касается и пожарной безопасности, и безопасности дорожного движения, и организации общественной безопасности. Впрочем, первые шаги в этом направлении уже сделаны: сейчас спасатели проводят рейды по краевым объектам туризма после пожара и гибели семьи Кременских.

С 4 августа на пересечении улицы Власихинской и Павловского тракта в Барнауле ограничат движение автотранспорта из-за ремонта трубопровода. Работы разделят на два этапа, а полностью все закончить планируют 15 сентября. Горячую воду при этом пообещали почти не отключать.

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Вопрос дня Смерть семьи Кременских на турбазе Алтая. Все, что известно на данный момент

Историк Данил Дегтярев и и общественник Игорь Берг предложили губернатору Виктору Томенко выкупить Сереброплавильный завод в Барнауле. По их мнению, приобретение комплекса сооружений завода, который построили в конце XVIII – нач. XIX века, стала бы прекрасным подарком на 300-летие краевой столицы. В противном случае столь ценное для истории региона культурное наследие вскоре будет утрачено, считают общественники.

Барнаульцы пожаловались на ямы и горы мусора среди заброшенных погребов за одним из домов по улице Титова. Первоначально застройщик обещал горожанам построить там пешеходную зону, но что-то пошло не так, и вот уже четыре года решить ситуацию с отходами у местных жителей не получается.

Из Барнаула можно будет слетать в Белокуриху. Полеты планируют осуществлять три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам, а стоимость билета в один конец составит 4,2 тысячи рублей.

На достройку Художественного музея в Барнауле выделили 432 миллиона рублей. Власти Алтайского края уже ищут подрядчика, который сможет достроить объект до конца 2022 года.