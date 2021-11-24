Такой день. Повышение стоимости проезда в маршрутках и сокращение числа антимасочников

В Барнауле 24 ноября прошёл очередной рейд по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. В Роспотребнадзоре отмечают постепенное сокращение числа нарушителей, что, по мнению специалистов, положительно скажется на эпидситуации.

С 1 декабря проезд в барнаульских маршрутках подорожает с 25 до 28 рублей. Таким образом, с самого начала зимы цена на билет в любом виде общественного транспорта города станет одинаковой.

Депутат АКЗС Сергей Малинкович во время рабочего визита в Алтайский край будет ночевать в здании парламента. Причина – в отсутствии у народного избранника QR-кода. В самом Заксобрании ситуацию комментировать отказались.

В Камне-на-Оби пропала 33-летняя женщина и её двухлетний сын. Родные не видели их уже почти неделю.

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Недвижимость 20 высоток, школы и детсады. На территории барнаульского Ковша планируют строить мини-город

17-летний подросток из Бийска собрал взрывное устройство по инструкции в интернете и испытал его в заброшенном здании. Как результат, в отношении самоучки завели уголовное дело.

Представители алтайского реготделения КПРФ потребовали провести публичное обсуждение закона о QR-кодах в АКЗС. Депутаты подготовили видеообращение.

Два остановочных павильона пропали в Барнауле в период непогоды. Горожане подумали, что их свалило сильным ветром, но оказалось, что их демонтировали.

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 530 случаев заражения коронавирусом. Скончались ещё 30 человек.