Такой день. Проблемный вопрос Путину из Алтайского края и письмо о массовой вакцинации

Amic.ru – о главных событиях Алтайского края за 30 июня.

30 июня состоялась прямая линия с Владимиром Путиным. Юбилейная программа продолжалась 3 часа 42 минуты. Во время эфира Владимиру Путина задали 68 вопросов. Всего главе государства поступило почти два миллиона обращений. Организаторы заявляли, что в этом году мероприятие будет высокотехнологичным. Но то ли технологии подкачали, то ли что еще, но включений с жителями России вне студии было крайне мало.

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Политика Проблемный вопрос из Алтайского края показали, но не задали на прямой линии

При этом на "Прямой линии" не прозвучало ни одного вопроса от жителей Алтайского края. Несмотря на это, вопрос одного из рубцовчан показали в прямом эфире – на мониторе одного из компьютеров в центре обработки вопросов. Житель Рубцовска обратил внимание на отсутствие в городе аппаратов МРТ, из-за чего горожанам приходится ездить на обследование в Барнаул, а также о плохом уровне благоустройства.

29% работодателей Барнаула планируют снова перевести сотрудников на удаленный режим работы из-за третьей волны коронавируса. Среди опрошенных 53% заявили, что собираются ввести удаленный формат до осени, а 21% – до зимы.

Алтайские предприниматели опубликовали открытое письмо, направленное работодателям региона. В послании, текст которого есть в распоряжении amic.ru, они просят организовать массовую вакцинацию работников, чтобы избежать новых ограничений.

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Прочее Три дня в очереди за прививкой, или Как проходит массовая вакцинация от COVID на Алтае

Автомобиль сбил ребенка прямо во дворе дома на улице Ленинградской в Барнауле. По словам свидетелей инцидента, девушка-водитель даже не вышла из машины, чтобы помочь пострадавшему, а просто покинула место происшествия.

Барнаульцы по несколько дней стоят в очереди у мобильных пунктов вакцинации, чтобы поставить прививку от COVID-19. Но даже при этом получить вакцину удается не всем: слишком высокий ажиотаж среди населения, медики не успевают справиться с потоком желающих. В поликлиниках запись ведут уже на август, а через "Госуслуги", как рассказывают пациенты, записаться на прививку почти невозможно.

Бывший вице-губернатор Алтайского края Юрий Денисов написал прошение об условно-досрочном освобождении (УДО) из колонии, в которой он отбывает наказание за особо крупное взяточничество. В качестве оснований для такого решения Денисов приводит отсутствие нареканий по его поведению со стороны сотрудников исправительной колонии. В качестве еще одного аргумента бывший чиновник приводит пошатнувшееся здоровье.