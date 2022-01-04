Такой день. Прокурорская проверка Лебединого заказника и дикие рыси в алтайском селе

Алтайское Минприроды усилило режим охраны, после того как туристы на озере Светлое провалились под лёд. Кроме того, сотрудники Лебединого заказника установили дополнительные запрещающие знаки, чтобы посетители не ходили в опасных местах. Меж тем прокуратура начала проверку условий оказания услуг туристам со стороны руководства заказника.

Бескондукторную систему оплаты тестируют в трамваях Бийска. Пока экспериментальный валидатор установили в одном трамвае, который идёт в Заречье. Устройство для оплаты расположено у первой двери, рядом с водителем. Пассажиру нужно приложить карту к валидатору, он снимет плату за проезд, а водитель выдаст билет.

В Бийске ребёнок сломал ногу во время катания с горки на "бублике". Очевидцы сообщали, что скорая ехала около 40 минут, а врачи не стремились оказать помощь мальчику. В Минздраве края позже эти данные опровергли.

В Рубцовске в мини-зоопарке из спячки вышел гималайский медведь. Сотрудники считают, что он проснулся из-за аномально тёплой зимы. Впрочем, возможно, он снова лёг спать.

Жители Алтайского края могут высказать мнение председателю Госдумы Вячеславу Володину о том, стоит ли сокращать продолжительность новогодних каникул. Спикер парламента запустил такое голосование в своём телеграм-канале. Предусматривается три варианта ответа: "Пусть всё остается как есть сейчас", "Выходные слишком длинные, их необходимо сократить" и "Хорошо бы отдыхать эти дни в тёплое время года".

Дикие рыси начали выходить в сёла в Рубцовском районе и нападать на животных. Одну из рысей поймали и определили в мини-зоопарк. Вместе с тем на кладбище в селе живёт ещё несколько этих диких животных.