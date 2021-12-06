Такой день. Рост смертности на Алтае и надвигающиеся морозы

В ноябре в Алтайском крае зарегистрировано почти в два раза больше смертей, чем в этом же месяце до пандемии. Это максимальный показатель с начала распространения коронавируса в регионе.

Резкие перепады температур передают синоптики на ближайшие двое суток. Если ещё 7 декабря столбики термометров покажут отметки 0...-5 градусов, а по югу даже потеплеет до +5 градусов, то уже в ночь на 8 декабря похолодает до -12..-27 градусов.

На площади Сахарова в Барнауле начали возводить праздничный снежный городок с большой 32-метровой искусственной ёлкой. Работы завершатся к 24 декабря.

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Прочее В Барнауле построят новую дорогу с аллеей для прогулок как на проспекте Ленина

Вице-спикер и глава правового комитета парламента Алтайского края Денис Голобородько принял решение о сложении полномочий руководителя исполкома регионального отделения "Единой России". На такую меру депутат пошёл ради того, чтобы сконцентрироваться на работе в АКЗС.

Отец восьмиклассника, пострадавшего от выстрела из пневматического пистолета 1 декабря на территории школы в райцентре Алтайского района, рассказал, что не верит в версию о случайном ранении. Он уверяет, что в его сына стреляли целенаправленно.

Сотрудники прокуратуры и ГИБДД Барнаула выявили нарушения в уборке снега на более чем 120 участках дорог. Нарушения коснулись дорог, тротуаров, пешеходных переходов и подходов к ним, а также остановок общественного транспорта.

Алтайский губернатор Виктор Томенко не вошёл в новый состав генсовета "Единой России". При этом глава региона всё ещё входит в президиум регионального политического совета.

517 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Алтайском крае. Скончались ещё 28 человек.