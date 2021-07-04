Такой день. Рост зарплат в Алтайском крае и "увольнение Пухляша"

Детский сад-ясли №278 на 280 мест в квартале 2009 (ул. С.Ускова 39) и детский сад-ясли №274 на 330 мест в квартале 2009а (ул.С.Ускова, 38) начнут принимать детей с 5 июля. Новые детские сады примут 610 детей, 270 из них — ясельного возраста.

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Прочее Как прошло ралли "Шелковый путь" в Алтайском крае. Фоторепортаж

Средняя зарплата в Алтайском крае в апреле 2021 года составила 32 051 рубль. Средний заработок по сравнению с показателем апреля 2020 года вырос на 12,4%. При этом размер реальной заработной платы с учётом индекса потребительских цен за год увеличился на 5,4%.

Алтайский "Пухляш" Дмитрий Красилов прекратил сотрудничать с музыкальной группой Little Big. команда не видит смысла в том, чтобы брать Красилова "на прицеп".

ЖК "Парковый" решили оборудовать подземной парковкой. Такое решение приняли на совещании по вопросам строительства комплекса.

Рано утром в Барнауле водитель иномарки совершил наезд на пешехода. 20-ти летний водитель мужчина, управляя автомобилем "Тойота Королла Премио", совершил наезд на пешехода 32-х летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм пострадавшая скончалась.

Заключительный этап ралли "Шелковый путь" пройдет в Алтайском крае. Он стартует 6 июля. Скоростной участок пройдет по той же трассе: Рассказиха – Акутиха.