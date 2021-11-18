Такой день. Сильный снегопад в Барнауле и отмена новогодних ёлок для детей на Алтае

За прошлую ночь в Барнауле выпала треть месячной нормы осадков. В городе наблюдались сильные пробки, а дорожники тем временем устраняли последствия обрушившейся на город стихии. Вечером в краевой столице также был сильный снегопад.

Традиционных губернаторских ёлок в Алтайском крае в 2021 году не будет из-за пандемии коронавируса. В прошлом году их также не проводили.

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Прочее А мясо где? Что происходит на рынках Барнаула после запрета на подворный убой скота

Наркозависимая жительница Барнаула склонила свою 10-летнюю дочь к употреблению наркотиков. Всё вскрылось, когда у девочки случился "передоз".

Единороссы пообещали разобраться со срывом отопительного сезона в районах Алтайского края. Партийцы считают, что ситуация управляемая.

Депутаты Алтайского Заксобрания подробно изучат проект федерального закона о QR-кодах. Народные избранники собираются не только обсудить документ с общественностью, но и внести в него свои предложения.

За прошедшие сутки в регионе зарегистрировали 527 случаев COVID-19, ещё 30 пациентов скончались. Общее число инфицированных в регионе выросло до 97 714 человек, а количество смертей достигло 6815.