Такой день. Смертельное ДТП с переворотом и наезд на пенсионерку в Барнауле

Жёсткое ДТП произошло на трассе Рубцовск – Барнаул неподалёку от села Поспелиха. В 20:00 на 210-м километре автодороги А-322 водитель 1962 года рождения, управляя автомобилем Toyota Hilux, двигался со стороны Барнаула в сторону Рубцовска и допустил опрокидывание транспортного средства.

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Недвижимость Мужчина погиб в ДТП с переворотом на трассе Барнаул – Рубцовск

В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия. Пассажиру, женщине 1962 года рождения, оказана медицинская помощь.

Автобус маршрута № 35 сбил пожилую женщину на нерегулируемом пешеходном переходе в Барнауле. Как сообщают очевидцы, пенсионерка выжила. Состояние пострадавшей и подробности инцидента уточняются.

С 09:00 13 сентября до 09:00 14 сентября горячей воды не будет в 16 многоквартирных домах и одном детском саду на Павловском тракте и улице Малахова в Барнауле.

Также с 09:00 13 сентября до 17:00 14 сентября без воды останутся 38 многоквартирных домов, три детских сада, школа и больница в Ленинском районе. За это время специалисты демонтируют временное оборудование для ввода участок в работу после ремонта.