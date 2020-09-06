Такой день. Сокращения на Алтайском заводе и буйный мужчина в трусах

Главные события в Алтайском крае за 6 сентября

6 сентября 2020, 23:28, Илья Звягинцев

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 6 сентября. Без коронавируса.

Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 161

Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 161

Специалисты Россельхознадзора уничтожили более 250 кг опасной продукции на несанкционированных рынках. Всех виновных привлекли к административной ответственности.

Пешехода, который переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора, сбили в Рубцовске. Госпитализация пострадавшему не потребовалась. 

В селе Кочки Родинского района построили новый фельдшерско-акушерский пункт. На строительство выделили более 8,5 млн рублей. 

Странный мужчина в трусах "кошмарил" водителей на перекрестке в Барнауле. Он сначала мешал повернуть автобусу, а потом пытался остановить другие автомобили. 

Житель Алтайского края ушел в лес за грибами, потерялся сам и потерял свою машину. Из леса мужчина выбрался, но авто найти не смог. 

В алтайском драмтеатре готовятся к премьере спектакля "Ревизор". Продажа билетов начнется с 7 сентября, а премьера назначена на 16 сентября. 

Министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка рассказал о сложной экономической обстановки на моторном заводе. Треть сотрудников здесь оказались под угрозой сокращения. 

Хоккеисты "Динамо-Алтай" в гостях крупно выиграли у "Красноярских Рысей". Игра завершилась убедительной победой барнаульцев со счетом 7:2.

Комментарии
    Новости партнеров