Такой день. Сокращения на Алтайском заводе и буйный мужчина в трусах

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Вопрос дня Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 161

Специалисты Россельхознадзора уничтожили более 250 кг опасной продукции на несанкционированных рынках. Всех виновных привлекли к административной ответственности.

Пешехода, который переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора, сбили в Рубцовске. Госпитализация пострадавшему не потребовалась.

В селе Кочки Родинского района построили новый фельдшерско-акушерский пункт. На строительство выделили более 8,5 млн рублей.

Странный мужчина в трусах "кошмарил" водителей на перекрестке в Барнауле. Он сначала мешал повернуть автобусу, а потом пытался остановить другие автомобили.

Житель Алтайского края ушел в лес за грибами, потерялся сам и потерял свою машину. Из леса мужчина выбрался, но авто найти не смог.

В алтайском драмтеатре готовятся к премьере спектакля "Ревизор". Продажа билетов начнется с 7 сентября, а премьера назначена на 16 сентября.

Министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка рассказал о сложной экономической обстановки на моторном заводе. Треть сотрудников здесь оказались под угрозой сокращения.

Хоккеисты "Динамо-Алтай" в гостях крупно выиграли у "Красноярских Рысей". Игра завершилась убедительной победой барнаульцев со счетом 7:2.