Такой день. Увольнение врача за отказ вакцинировать насильно и отключение светофоров

Мэрия сообщила, что утром 29 ноября в Барнауле отключат светофоры на двух дорожных участках. На одном из них в субботу, 27 ноября, произошла авария с участием скорой помощи и бензовоза.

Врач скорой помощи из Барнаула пожаловался, что его уволили за отказ принуждать пациентов к вакцинации. Также он рассказал, что бригадам скорых недоплачивали, если спустя две недели после вызова на дом пациент решал не прививаться. По словам медика, официальной причиной стало отсутствие у него прививки. Однако врач уверяет, что 80% работников подстанции на тот момент не были вакцинированы, однако отстранили только его.

В Барнауле начали восстанавливать историческое здание – универмаг купцов Суховых на ул. Мало-Тобольской, 36. Его пытались продать за один рубль с 2017 года.

Певец Алексей Глызин побывал в Рубцовске и снял для своего Instagram видео возле вокзала, рассказав о его истории. Певец отметил, что вокзал построил его друг и бывший губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов, а раньше на его месте "стоял только барак или сарай".

В Бийске суд приговорил к пяти и пяти с половиной годам колонии двух студентов местного колледжа и старшеклассницу, которые восемь часов избивали и насиловали сверстницу, снимая на телефон, после чего разослали фото экзекуции знакомым.