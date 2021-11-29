Такси "лоб в лоб" столкнулось с трамваем в Барнауле

Лобовое столкновение такси с трамваем произошло в Барнауле на пересечении улицы 42-й Краснознаменной Бригады и Антона Петрова. Согласно снимкам, которые опубликовали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул", легковой автомобиль "зажевало" под вагон электротранспорта.

Информация о пострадавших в ДТП и обстоятельствах инцидента уточняется. Движение на участке временно заблокировано.

Напомним, 27 ноября скорая помощь и бензовоз столкнулись на пересечении шоссе Ленточный бор и улицы Кутузова в Барнауле. В результате столкновения травмы получили три человека из машины скорой помощи: водитель и два пассажира, женщина 49 лет и мужчина 57 лет. Водитель и мужчина-пассажир не госпитализированы, женщину увезли в горбольницу № 1.