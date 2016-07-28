Такси разрабатывает специальный тариф для ловцов покемонов в Барнауле

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Специальный тариф для поклонников игры Pokemon Go может появиться в сервисе заказов такси "Максим", сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что после старта игры, в которой нужно путешествовать по улицам для поисков и охоты на покемонов, резко увеличилось количество поездок с оплатой за время и километры в пути. Клиенты стали кататься по городу и искать покемонов: они просят водителей ехать по направлению к местам нахождения карманных монстров и прокладывать новые маршруты к цели.

В пресс-службе добавили, что если количество таких поездок увеличится, то служба заказов такси "Максим" создаст специальный тариф для игроков приложения.

Такие поездки пользуются популярностью в Барнауле, Владивостоке, Казани, Краснодаре, Москве, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Ульяновске, Челябинске и других городах.

Также подчеркивается, что некоторым удается поймать покемонов даже в такси. Например, клиенты находили существ под сиденьем автомобиля, в бардачке и багажнике.