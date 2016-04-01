Такси стало подвозить барнаульцев на лимузинах, велосипедах и танках

Фото: moe-taxi-1.ru

Клиенты такси "Максим" в Барнауле получают в пятницу, 1 апреля, сообщения о том, что по вызову за ними приехали необычные транспортные средства.

Как сообщают порталу Amic.ru читатели, за кем-то сегодня приехал велосипед, а кому-то во двор подали танк.

Одному из редакторов нашего портала 1 апреля "прислали" лимузин. Причем, надо сказать, розыгрыш сработал.

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Очевидно, что служба такси таким образом отмечает Международный день смеха, улучшая настроение себе и клиентам.