Такси стало подвозить барнаульцев на лимузинах, велосипедах и танках
Горожане получают сообщения, что за ними приехали водители на необычных транспортных средствах
1 апреля 2016, 12:12
Фото: moe-taxi-1.ru
Клиенты такси "Максим" в Барнауле получают в пятницу, 1 апреля, сообщения о том, что по вызову за ними приехали необычные транспортные средства.
Как сообщают порталу Amic.ru читатели, за кем-то сегодня приехал велосипед, а кому-то во двор подали танк.
Одному из редакторов нашего портала 1 апреля "прислали" лимузин. Причем, надо сказать, розыгрыш сработал.
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Очевидно, что служба такси таким образом отмечает Международный день смеха, улучшая настроение себе и клиентам.
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