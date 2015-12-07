Танцы в форме сердца: пять флешмобов в Барнауле провели студенты. Видео
На пяти площадках города студенты выстраивались в фигуры в форме сердца, танцевали и замирали.
7 декабря 2015, 16:14, Елена Лепезина
Сразу пять "сердечных" флешмобов провели 7 декабря студенты в Барнауле. Все они посвящены празднику "Алтайская зимовка".
На пяти площадках города студенты выстраивались в фигуры в форме сердца, танцевали и замирали.
"В этом году самым активным образом в "Алтайскую зимовку" включаются все вузы и студенческие организации. Студенты с удовольствием подготовили флешмоб и сегодня с радостью вышли. Мы все понимаем, что "Алтайская зимовка" – это развитие нашего региона, привлечение туристов, а значит, настоящая жизнь и движение, поэтому молодежь только "За!" – рассказал об идее проведения флешмобов председатель Молодежного парламента Алтайского края Артем Сингач.
Напомним, 1 декабря студенты АлтГТУ на "сковородке" провели первый флешмоб в рамках праздника "Алтайская зимовка".
На пяти площадках города студенты выстраивались в фигуры в форме сердца, танцевали и замирали.
"В этом году самым активным образом в "Алтайскую зимовку" включаются все вузы и студенческие организации. Студенты с удовольствием подготовили флешмоб и сегодня с радостью вышли. Мы все понимаем, что "Алтайская зимовка" – это развитие нашего региона, привлечение туристов, а значит, настоящая жизнь и движение, поэтому молодежь только "За!" – рассказал об идее проведения флешмобов председатель Молодежного парламента Алтайского края Артем Сингач.
Напомним, 1 декабря студенты АлтГТУ на "сковородке" провели первый флешмоб в рамках праздника "Алтайская зимовка".
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