Танец акул и любовь лягушек. Лучшие подводные фото 2022 года
Загадочный водный мир в снимках фотографов со всего света
Жюри престижного фотоконкурса Underwater Photographer of the Year назвало победителей этого года. Главный приз завоевал испанец Рафаэль Фернандес Кабальеро за снимок китовых акул под названием “Танец с гигантами ночи”. На Мальдивах ночью фотограф поймал в свой объектив сразу пять акул, что большая редкость.
“Говорят, что Жак Ив Кусто за всю свою жизнь видел только трёх китовых акул, поэтому фотография пятерых вместе — это нечто особенное”, — отмечают жюри.
Underwater Photographer of the Year является старейшим британским фотоконкурсом. С 1965 года участники показывают удивительные работы — от глубоководных кораблекрушений до живности в соседском пруду. Все они невероятные.
В этом году в конкурсе принимали участие фотографы из 71 страны. Они прислали около 4200 снимков. Всех победителей смотрите в нашей фотоленте.