Тарифы на электроэнергию выросли в Алтайском крае в 2020 году

С 1 июля на территории Алтайского края будут действовать новые тарифы на электроэнергию для граждан. Полный список изменений опубликован на сайте Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов.

Тариф для городских жителей, которые не пользуются электроплитами, составит 4,29 руб. за кВт⋅час. Эта цена будет распространяться и на владельцев погребов, гаражей, религиозных организаций и тюрем.

Тариф для городского населения с электроплитами составит 3,5 руб./кВт⋅час, а для сельского населения – 3,36 руб./кВт⋅час.