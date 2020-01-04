Тарифы на электроэнергию выросли в Алтайском крае в 2020 году
Изменения вступят в силу летом
4 января 2020, 17:44, Илья Звягинцев
С 1 июля на территории Алтайского края будут действовать новые тарифы на электроэнергию для граждан. Полный список изменений опубликован на сайте Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов.
Тариф для городских жителей, которые не пользуются электроплитами, составит 4,29 руб. за кВт⋅час. Эта цена будет распространяться и на владельцев погребов, гаражей, религиозных организаций и тюрем.
Тариф для городского населения с электроплитами составит 3,5 руб./кВт⋅час, а для сельского населения – 3,36 руб./кВт⋅час.
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