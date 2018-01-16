Тарифы на вывоз мусора в Барнауле выросли в два раза

С 1 января 2018 года в Барнауле почти в два раза выросла плата за вывоз мусора на одного жителя. Официально об этом сообщили на пресс-конференции в правительстве Алтайского края во вторник, 16 января. Подробности передает корреспондент портала Amic.ru.

С 1 января 2018 года изменилась плата за вывоз мусора в Барнауле (тарифы для пользователей услуг оператора барнаульского полигона - АО "ЭКО-Комплекс"):

на одного жителя в благоустроенной или частично благоустроенной квартире – 71,77 руб. в месяц (ранее - 40,22 руб.),

(ранее - 40,22 руб.), на одного жителя частного дома или неблагоустроенной квартиры – 104,92 руб. (ранее – 58,79 руб.).

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Вопрос дня Почему и на сколько вырастет плата за мусор в Барнауле в 2018 году

Это произошло из-за роста платы для полигона, куда весь этот мусор вывозится.

С 2018 года плата за тонну привезенного сюда мусора (это делают специальные, мусоровывозящие компании) выросла в несколько раз.

Сегодня она составляет 1000,29 руб. за тонну 4 класса опасности и 199,01 руб. за тонну 5 класса. Львиная доля отходов (по разным оценкам, от 80 до 95%) является мусором 4 класса. Это несортированные отходы, то есть загрязненные пищевыми отходами и сами пищевые отходы.

Плата для полигонов же выросла из-за включения в тариф на захоронение твердых отходов обязательной (по федеральному закону) платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС).