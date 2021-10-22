Татьяна Голикова включила Алтайский край в список регионов, где ухудшилась эпидобстановка

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила об ухудшении ситуации с 15 по 22 октября в 14 регионах страны, среди которых оказался и Алтайский край. Её слова приводит сайт "Стопкоронавирус.рф".

"Ситуация осложнилась в Астраханской, Нижегородской, Пензенской, Самарской, Свердловской, Ростовской областях, в Алтайском, Пермском и Забайкальском краях, в республиках Мордовия, Адыгея, Карачаево-Черкесия, в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах", – заявил чиновница.

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Голикова добавила, что оперштаб призывает всех, кто планирует поездки по стране период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, учитывать данные "тепловой карты" на сайте "Стопкоронавирус.рф".

За прошедшие сутки в Алтайском крае число подтверждённых случаев коронавируса выросло на 401 – до 84 645 человек. Скончались с начала пандемии в регионе 6023 пациента с COVID-19.

Ранее губернатор Виктор Томенко заявил, что в начале следующей недели подпишет указ о введении системы QR-кодов в Алтайском крае. По его словам, он начнёт действовать в регионе уже с 30 октября либо с начала ноября.