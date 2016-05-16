Тазик или водонагреватель: что выбрать при отключении горячей воды?

C 10 мая по 2 июня. В этот период горячей воды не будет в Индустриальном районе в границах улиц Трактовая, Павловский тракт, Попова, Антона Петрова, Малахова, Власихинская, поселках Новосиликатный и Спутник.

В Ленинском районе отключение произойдет в границах улиц Антона Петрова, Солнечная Поляна, Юрина, Георгия Исакова, Малахова, 2-я Северо-Западная и Советской Армии.

Железнодорожный район – улица Георгия Исакова в границах 2-я Северо-Западная – Северо-Западная.

В центральной части города в этот период не будет горячей воды в домах на улицах Папанинцев, Челюскинцев, Молодежная, Ядринцева, проспектах Строителей и Социалистический, а также в периметре улиц Папанинцев, Ядринцева, Партизанская, Красноармейский, Гоголя, Комсомольский, Партизанская, Ленина, Димитрова.

С 14 июня по 7 июля вода будет отключаться в районах улиц Малахова, Юрина, Солнечная Поляна, проспект Космонавтов; проспект Космонавтов, Малахова, Глушкова, Тимуровская, Петра Сухова, Горно-Алтайская и Северо-Западная; Жилплощадка, микрорайоны ВРЗ и Восточный; проспект Ленина, улицы Северо-Западная, Георгия Исакова, Советской Армии, Матросова, Кулагина, проспект Калинина и улица Чеглецова.

В центральной части Барнаула в эти дни горячей воды не будет на проспекте Ленина, улицах Новоугольная и Профинтерна, проспектах Строителей и Социалистический, улице Молодежной. Также будет ограничено горячее водоснабжение зданий в периметре проспектов Ленина и Комсомольский, улиц Димитрова, Чкалова, Кирова и Трудовой.

Решение проблемы

Как выйти из такой ситуации, когда отключают горячее водоснабжение, с комфортом? Ведь греть воду в кастрюлях и купаться в тазиках для современного человека неприемлемо. Выход есть: установка водонагревателя! На сегодняшний день, пожалуй, это является самым оптимальным решением проблемы отсутствия горячей воды в наших домах.

Дискаунтер цифровой и бытовой техники "DNS TechnoPoint" предлагает высокий ассортимент водонагревателей!

- Проточные водонагреватели могут использоваться в квартирах, домах и даже на предприятиях, обычно их приобретают для сезонного использования. Такой водонагреватель позволяет быстро получить горячую воду: струя воды проходит через нагревательный элемент, где и происходит нагрев до заданной температуры.

- Накопительные водонагреватели устроены иначе, поскольку они имеют другой принцип работы. Прибор состоит из бака и нагревательного элемента. Бак заполняется водой, после чего она нагревается в течение определенного времени. Далее температура воды поддерживается на заданном уровне за счет теплоизоляции корпуса. Объем накопительного водонагревателя может составлять от 5 до 1000 литров в зависимости от модели, поэтому он подойдет как для домашних нужд, так и офиса.

При выборе водонагревателя также нужно учитывать способ нагрева воды в нем: с помощью газа или электричества.

Также дискаунтер "DNS TechnoPoint" предлагает установку водонагревателя силами опытных мастеров.

"Мы можем установить водонагреватель в вашей квартире или доме как в ванной комнате или туалете, так и на кухне, по низким конкурентным ценам!" – отмечают в компании.

Доверив установку электротехники профессионалам, вы избавляете себя не только от лишних хлопот, связанных с определением места, схемы монтажа, но и от лишних переплат за возможность переустановки в случае неграмотного монтажа техники.

АО "Технопоинт"

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