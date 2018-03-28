ТЦ "Лето" в Барнауле оцепили из-за забытой ребенком сумки

Все необходимые работы в торговом центре завершены, опасности нет

28 марта 2018, 17:28

Фото: vk.com/barneos22

Причиной оцепления торгового центра "Лето" в Барнауле стала забытая ребенком сумка с вещами, сообщили порталу Amic.ru в отделе информации и общественных связей ГУ МВД по Алтайскому краю.

"Все необходимые действия экстренных ведомств окончены, никакой опасности нет. Была обнаружена сумка с вещами, которую случайно забыл ребенок", - рассказали в ведомстве.

Напомним, что ранее в социальных сетях барнаульцы рассказали, что ТЦ "Лето" оцеплен, люди выведены на улицу, а на место прибыли полицейские, спасатели и медики.

Очевидцы: торговый центр

Очевидцы: торговый центр "Лето" оцепили в Барнауле

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