Театр драмы снимает с репертуара "На всякого мудреца довольно простоты"

Фото: altdrama.ru

Спектакль "На всякого мудреца довольно простоты" по одноименной пьесе Александра Островского снимается с репертуара барнаульского драмтеатра.

Как сообщили в пресс-службе театра, последний показ постановки пройдет на основной сцене 3 апреля.

"К сожалению, со спектаклями такое бывает. Они, как и люди, верой и правдою служившие на радость зрителям долгие годы, рано или поздно выходят на пенсию", - отмечают в театре.

Впервые так полюбившийся барнаульцам спектакль вышел в свет 7 июня 2008 года. Он был показан 38 раз.

Последний показ состоится 3 апреля в 17:30. Билеты можно приобрести в кассе и на сайте театра.