Театр драмы снимает с репертуара "На всякого мудреца довольно простоты"
Последний показ постановки состоится на основной сцене драматического театра 3 апреля
25 марта 2016, 11:31
Фото: altdrama.ru
Спектакль "На всякого мудреца довольно простоты" по одноименной пьесе Александра Островского снимается с репертуара барнаульского драмтеатра.
Как сообщили в пресс-службе театра, последний показ постановки пройдет на основной сцене 3 апреля.
"К сожалению, со спектаклями такое бывает. Они, как и люди, верой и правдою служившие на радость зрителям долгие годы, рано или поздно выходят на пенсию", - отмечают в театре.
Впервые так полюбившийся барнаульцам спектакль вышел в свет 7 июня 2008 года. Он был показан 38 раз.
Последний показ состоится 3 апреля в 17:30. Билеты можно приобрести в кассе и на сайте театра.
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