Технологический колледж АлтГТУ: какие специальности можно получить заочно

Технологический колледж Алтайского государственного технического университета приглашает получить среднее профессиональное образование по заочной форме обучения по следующим специальностям:

" Экономика и бухгалтерский учет" (срок обучения – 2 года 10 месяцев, стоимость обучения в год – 16 600 рублей);

(срок обучения – 2 года 10 месяцев, стоимость обучения в год – 16 600 рублей); "Право и организация социального обеспечения" (срок обучения – 2 года 10 месяцев, стоимость обучения в год – 16 600 рублей);

(срок обучения – 2 года 10 месяцев, стоимость обучения в год – 16 600 рублей); " Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов" (срок обучения – 3 года 10 месяцев, стоимость обучения в год – 18 700 рублей);

(срок обучения – 3 года 10 месяцев, стоимость обучения в год – 18 700 рублей); "Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования" (срок обучения – 3 года 10 месяцев, стоимость обучения в год – 18 700 рублей).

Зачисление производится по результатам аттестата (без учета результатов ЕГЭ). Прием документов осуществляется до 27 сентября.

"По окончании колледжа студенты могут в дальнейшем продолжить обучение и получить высшее образование в АлтГТУ по образовательным программам заочного института, – уточняет директор колледжа Оксана Бякина. – Для них составят индивидуальную программу и сократят курс бакалавриата. Занятия студентов университетского технологического колледжа проводят преподаватели, реализующие программы высшего образования АлтГТУ".

Телефон приемной комиссии колледжа АлтГТУ: 8 (3852) 290-901, 298-758