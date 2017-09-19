Тела престарелых женщины и мужчины найдены на пожарище в Барнауле

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Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения в горевшем жилом доме в Барнауле тел 85-летней женщины и 71-летнего мужчины.

Как сообщили в региональном управлении СКР, тела были найдены вечером 18 сентября при тушении пожара.

Согласно предварительным данным, в доме, где проживала пожилая женщина со своей семьей, произошло возгорание. "В результате задымления помещений хозяйка не смогла самостоятельно выбраться из дома. Проживавший по соседству мужчина попытался вывести пострадавшую из горящего дома, однако сам получил отравление продуктами горения", - указывают в ведомстве.

В данный момент назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы. По итогам проверки будет вынесено правовое решение.