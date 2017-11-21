Tele2 дарит 10 бонусных Гб за покупку брендированного смартфона

Компания Tele2 запускает акцию "Бонус 10 Гб при покупке 4G-смартфонов Tele2". Клиенты компании, которые приобрели брендированный аппарат оператора с поддержкой LTE, получат в подарок пакет интернет-трафика.

При покупке смартфонов Tele2 Midi LTE, Tele2 Maxi LTE и Tele2 Maxi Plus абоненты оператора смогут воспользоваться дополнительным объемом интернет-трафика в размере 10 Гб. Срок действия бонусного пакета – 30 дней с момента подключения.

В акции "Бонус 10 Гб при покупке 4G-смартфонов Tele2" могут принять участие абоненты всех открытых к подключению и переходу тарифов линейки "Мой Tele2". Чтобы получить дополнительный объем интернета в подарок, необходимо до 23 января 2018 года приобрести один из брендированных смартфонов с поддержкой LTE в интернет-магазине или салонах связи Tele2.

Услуга "Бонус 10 Гб" заработает в течение трех дней после активации SIM-карты Tele2 в первом слоте аппарата. Пользователи получат SMS о подключении опции и увидят ее в личном кабинете и в приложении "Мой Tele2" в списке подключенных услуг. Бонусные 10 Гб интернета расходуются в первую очередь, неиспользованный трафик на следующий месяц не переносится. Для проверки остатка бонусного пакета необходимо набрать бесплатную USSD-команду *155*00#.

По итогам сентября доля 4G-устройств, зарегистрированных в сети Tele2, год к году выросла на 13 п. п. и составила 23%. За год наибольший прирост таких аппаратов показал Московский регион – их проникновение составило 50%, увеличившись на 23 п. п. В интернет-магазине Tele2 лидером продаж среди брендированного оборудования является смартфон Tele2 Midi LTE Black.