Tele2 снизил цены на смартфоны и устройства

Компания Tele2 объявляет о снижении стоимости популярных фирменных смартфонов Tele2 Midi и Tele2 Maxi, а также брендированных модемов и роутеров. Приобрести гаджеты по новым ценам уже можно в салонах связи и в интернет-магазине оператора на tele2.ru.

Функциональный смартфон Tele2 Midi на базе операционной системы Android 6.0 с четырехъядерным процессором MediaTek теперь можно приобрести за 2790 рублей. Устройство с диагональю экрана в 4,5” обладает эргономичным дизайном и имеет слот под две SIM-карты. Объем встроенной памяти смартфона составляет 4 Гб. Его можно расширить до 32 Гб с помощью карт памяти стандарта MicroSD.

Tele2 Midi LTE, который поддерживает высокоскоростную передачу данных во всех используемых Tele2 диапазонах, обойдется в 3990 рублей вместо 4490 рублей. 4G-смартфон отличают увеличенный до 16 Гб объем встроенной памяти и поддержка технологии Dual Carrier, которая повышает скорость загрузки данных в сетях 3G.

Смартфоны с экранами 5” – Tele2 Maxi и Tele2 Maxi LTE – теперь стоят 3990 рублей и 4490 рублей соответственно. Оба смартфона работают под управлением операционной системы Android 6.0, оснащены процессорами MediaTek с тактовой частотой 1,3 ГГц и более емкими аккумуляторами. Две камеры (5 МП – основная, 0,3 МП – фронтальная) позволяют делать качественные фотографии и совершать видеозвонки. Устройства имеют слоты для двух SIM-карт.

Также клиентам доступны модемы и роутеры по сниженным ценам – стоимость 3G-модема составляет 999 рублей, 3G-роутера – 1899 рублей. Приобрести смартфоны и устройства Tele2 можно в фирменных салонах связи или в интернет-магазине оператора.

"В нашей фирменной рознице достаточно быстро растут продажи брендированных гаджетов. Высокий спрос позволил нам увеличить объемы производства смартфонов и пересмотреть розничную стоимость ряда устройств, снизив её в среднем на 10%. За прошлый год мы заметно увеличили долю смартфонов в нашей сети: фактически каждый второй наш клиент уже использует SIM-карту Tele2 в современном умном устройстве. Уверен, эта доля продолжит расти, в том числе за счет наших брендированных устройств", - рассказал коммерческий директор макрорегиона "Сибирь" Tele2 Алексей Ядрышников.