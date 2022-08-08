Tele2 запустил услугу для выгодных звонков в страны ближнего зарубежья

Мобильный оператор Tele2 запустил услугу «Ближнее зарубежье», позволяющую сэкономить на звонках за границу. Теперь абоненты смогут звонить в Узбекистан и Южную Осетию по цене 5 рублей за минуту разговора, в Казахстан и Таджикистан — 10 рублей, в Туркменистан — 15 рублей, в Абхазию, Азербайджан и Грузию — 20 рублей. При этом абонентская плата за пользование услугой составит 100 рублей в месяц.

Услуга доступна на открытых для подключения тарифах линейки «Мой Tele2», а также пользователям тарифов Premium, Black, «Игровой», «Классический», «Классический (посекундный)», «Мой бизнес S», «Мой бизнес M» и «Мой бизнес L». Подключить её можно в мобильном приложении оператора или с помощью команд: 155588*1# (для физических лиц) 155589*1# (для корпоративных клиентов). Подробнее можно узнать на сайте.

Благодаря новой услуге пользователи Tele2 смогут чаще звонить родственникам, друзьям и партнёрам, которые находятся в странах ближнего зарубежья. По оценкам оператора, наиболее популярные направления по количеству звонящих — Узбекистан, Таджикистан и Казахстан.