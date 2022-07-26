TelecomDaily: Tele2 лидирует по темпам строительства базовых станций и занимает второе место по их числу числу

Tele2, российский оператор мобильной связи, занял первое место по темпам строительства базовых станций по итогам 2021 года — сеть выросла на 18%. К таким выводам пришли эксперты ИАА TelecomDaily. По общему числу станций компания вышла на второе место — у Tele2 их зарегистрировано почти 206 тысяч. Более 70 тысяч новых БС (максимальное количество в сравнении с конкурентами) позволили Tele2 существенно увеличить «запас прочности» всей сети, пришли к заключению в TelecomDaily.

По итогам исследования TelecomDaily, Tele2 продемонстрировал наиболее высокие темпы ввода базовых станций в эксплуатацию за два года: 39,1 тысячи в 2020 году (+29%) и 31 тысяча (+17,7%) в 2021 году.

В этом году, как прогнозируют аналитики агентства, темпы запуска нового оборудования на рынке замедлятся, что произойдёт на фоне роста нагрузки на сети. Проблему ограничения ёмкости сетей можно решать как на уровне сетей — за счёт их уплотнения новыми БС или переходом на стандарт 5G, так и на уровне потребления трафика — путём вывода безлимитных тарифов. В этих условиях операторам чрезвычайно важно эффективно распоряжаться имеющимися мощностями.

В этой ситуации сеть Tele2, который вводил максимальное количество станций в 2019-2021 годах, получила преимущество на рынке, считают в TelecomDaily. На фоне нехватки оборудования имеет значение технический потенциал установленных БС. Чем больше базовых станций компании запустили за последнее время (в 2019-2022 годах), тем выше уровень запаса прочности сети, объясняют эксперты. Высокая доля новых БС позволяет прикладывать меньше усилий для модернизации сети в целом. Кроме того, новые станции имеют больший срок эксплуатации и поддерживают различные надстройки для расширения ёмкости.

У оператора Tele2, который за последние два года запустил максимальное количество станций, уровень прочности даже выше, чем у лидера, по общему количеству БС. Более 70 тысяч новых БС позволили Tele2 существенно укрепить запас прочности всей сети, сделали вывод в TelecomDaily.

«У Tele2 самая молодая на рынке сеть: мы последними строили её в регионах и на протяжении многих лет опережали конкурентов по темпам строительства инфраструктуры LTE. В прошлом году мы увеличили число базовых станций, ориентируясь на 30%-й прирост трафика. Под влиянием внешних обстоятельств трафик стабилизировался — у нас есть достаточный запас прочности, чтобы сохранить для наших клиентов высокое качество услуг. По итогам 2021 года общее число наших базовых станций увеличилось на 18%, станций стандарта LTE — на 28%. Наша современная сеть имеет высокий технический потенциал, а хорошо сбалансированные пакеты позволяют клиентам гибко управлять услугами и выбирать оптимальное наполнение трафика», — отметил заместитель генерального директора по технической инфраструктуре Tele2 Алексей Телков.