«Телефоника» запускает розыгрыш ноутбука и других призов от HONOR

«Телефоника» продолжает сезон розыгрышей. На этот раз подарки получат покупатели смартфонов HONOR.

Участником акции вы становитесь автоматически при покупке HONOR 50 или HONOR 50 lite с 1 июля по 27 августа 2022 года.



HONOR 50 — технологичное решение для ваших любых задач. Яркий и контрастный экран, автоматическая регулировка яркости и цветовой температуры экрана в зависимости от внешнего освещения, сенсор основной камеры с разрешением 64 Мп, который позволяет делать качественные и чёткие снимки как днём, так и ночью.

Что можно выиграть?

Если вы купили HONOR 50:

Если вы купили HONOR 50lite:

1 место. Ноутбук Honor MAGICBOOK R5-3500U 14″ 8/256GB W10

2 место. Гарнитура Honor EARBUDS 2 LITE

3 место. Фитнес-браслет HONOR Band 6

Информация об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у менеджеров «Телефоники».

Приобретайте и выигрывайте классные и привлекательные подарки для ваших любимых в магазинах «Телефоника».