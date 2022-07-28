«Телефоника» запускает розыгрыш ноутбука и других призов от HONOR
Покупаешь смартфон — участвуешь в розыгрыше ноутбука, умных часов, гарнитуры или фитнес-браслета
«Телефоника» продолжает сезон розыгрышей. На этот раз подарки получат покупатели смартфонов HONOR.
Участником акции вы становитесь автоматически при покупке HONOR 50 или HONOR 50 lite с 1 июля по 27 августа 2022 года.
HONOR 50 — технологичное решение для ваших любых задач. Яркий и контрастный экран, автоматическая регулировка яркости и цветовой температуры экрана в зависимости от внешнего освещения, сенсор основной камеры с разрешением 64 Мп, который позволяет делать качественные и чёткие снимки как днём, так и ночью.
Что можно выиграть?
Если вы купили HONOR 50:
2 место. Умные часы Honor Watch 46мм Magic 2
3 место. Гарнитура Honor EARBUDS 2 LITE
Если вы купили HONOR 50lite:
1 место. Ноутбук Honor MAGICBOOK R5-3500U 14″ 8/256GB W10
2 место. Гарнитура Honor EARBUDS 2 LITE
3 место. Фитнес-браслет HONOR Band 6
Информация об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у менеджеров «Телефоники».
Приобретайте и выигрывайте классные и привлекательные подарки для ваших любимых в магазинах «Телефоника».