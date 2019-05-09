Тело четвертого туриста нашли после схода лавины в Горном Алтае

Спасатели обнаружили тело четвертого туриста из новосибирской группы, которая попала под лавину в районе Южно-Чуйского хребта, сообщает "Интерфакс".

Поиски погибших продолжаются. В них принимают участие 30 спасателей, в том числе в составе кинологических расчетов. Также задействованы два вертолета.

В Горно-Алтайск прибывают родственники погибших. Им оказывают психологическую помощь.

Напомним, лавина сошла с горы Металлург 6 мая около 11 часов утра. Под нее попали девять туристов из Новосибирска.

Двум девушкам удалось выжить и сообщить о случившемся. Во время поисковой операции 8 мая обнаружены тела трех человек. Судьба еще троих остается неизвестной.

"Площадь поисков 60 на 100 метров, глубина снежной массы достигает 5 метров. В месте поисковых работ сохраняется лавиноопасная обстановка", – уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Алтай.