Тело советской актрисы Лики Кавжарадзе найдено в ее квартире в Тбилиси
Актриса умерла на 58-м году жизни
12 октября 2017, 11:05
Тело советской и грузинской актрисы Лики Кавжарадзе найдено в ее квартире в Тбилиси, сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию Rustavi 2.
Актриса скончалась на 58-м году жизни. Пока неизвестна причина смерти. По предварительным данным, следы насилия на теле женщины отсутствуют.
Министерство культуры Грузии выразило глубокие соболезнования семье и близким Лики Кавжарадзе, звезды грузинского кино.
Президент страны Георгий Маргвелашвили заявил, что Кавжарадзе "была выдающейся актрисой, которая пользовалась большой любовью и уважением людей".
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