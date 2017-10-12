Тело советской актрисы Лики Кавжарадзе найдено в ее квартире в Тбилиси

Тело советской и грузинской актрисы Лики Кавжарадзе найдено в ее квартире в Тбилиси, сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию Rustavi 2.

Актриса скончалась на 58-м году жизни. Пока неизвестна причина смерти. По предварительным данным, следы насилия на теле женщины отсутствуют.

Министерство культуры Грузии выразило глубокие соболезнования семье и близким Лики Кавжарадзе, звезды грузинского кино.

Президент страны Георгий Маргвелашвили заявил, что Кавжарадзе "была выдающейся актрисой, которая пользовалась большой любовью и уважением людей".