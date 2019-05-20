Тело женщины обнаружено рядом с лодочной станцией в Барнауле
Информация о произошедшем уточняется
20 мая 2019, 09:03
Тело женщины было обнаружено накануне рядом с лодочной станцией в Барнауле по адресу: дамба берега Оби, 43.
О случившемся сообщили в паблике "Инцидент Барнаул". Отмечается, что личность женщины устанавливается – никаких документов при ней найдено не было.
"Женщине на вид 35-40 лет. Была одета в синюю куртку и синие джинсы", – добавляет автор заметки.
Информация о произошедшем уточняется.
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