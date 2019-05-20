Тело женщины обнаружено рядом с лодочной станцией в Барнауле

Тело женщины было обнаружено накануне рядом с лодочной станцией в Барнауле по адресу: дамба берега Оби, 43.

О случившемся сообщили в паблике "Инцидент Барнаул". Отмечается, что личность женщины устанавливается – никаких документов при ней найдено не было.

"Женщине на вид 35-40 лет. Была одета в синюю куртку и синие джинсы", – добавляет автор заметки.

Информация о произошедшем уточняется.