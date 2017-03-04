Температура до -20 градусов опустится на Алтае в ночь на 5 марта

Осадков 5 марта не ожидают, на дорогах возможна гололедица, утром - туман

4 марта 2017, 17:03

Фото: pixabay.com 

В ночь на воскресенье, 5 марта, столбики термометров в Алтайском крае опустятся  до -7...-12 градусов, а в южных и предгорных районах похолодает до -15...-20 градусов. Таков прогноз ЦГМС по региону.

Днем в этот день осадков не прогнозируют, на дорогах гололедица, в утренние часы местами туман, изморозь. Днем потеплеет до 0..-5 градусов, в предгорьях до +5.

Ветер в воскресенье, 5 марта, будет дуть юго-западный 2-7 метров в секунду, местами усиление до 12.  

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