Температура в ночь на 20 ноября в Алтайском крае опустится до -45 градусов

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Морозы не собираются покидать Алтайский край в воскресенье, 20 ноября. В этот день синоптики не обещают осадков, а в утренние часы прогнозируют туман, дымку и изморозь. Таков прогноз ЦГМС по региону.

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Прочее Столбики термометров на трассе в Алтайском крае опустились до -40 градусов

Столбики термометров опустятся в ночь на 20 ноября до -32...-37 градусов, местами температура упадет до -40...-45.

Днем температура поднимется до -21...-26 градусов, местами -27...-32. Ветер в этот день будет дуть северный 2-7 метров в секунду.

Напомним, с 18 по 21 ноября в Алтайском крае передано штормовое предупреждение из-за аномально низких температур.