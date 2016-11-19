Температура в ночь на 20 ноября в Алтайском крае опустится до -45 градусов
Ветер в этот день будет дуть северный 2-7 метров в секунду
19 ноября 2016, 19:01
Фото: pixabay.com
Морозы не собираются покидать Алтайский край в воскресенье, 20 ноября. В этот день синоптики не обещают осадков, а в утренние часы прогнозируют туман, дымку и изморозь. Таков прогноз ЦГМС по региону.
Столбики термометров опустятся в ночь на 20 ноября до -32...-37 градусов, местами температура упадет до -40...-45.
Днем температура поднимется до -21...-26 градусов, местами -27...-32. Ветер в этот день будет дуть северный 2-7 метров в секунду.
Напомним, с 18 по 21 ноября в Алтайском крае передано штормовое предупреждение из-за аномально низких температур.
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