Температура в ночь на 23 октября опустится до -18 градусов в Алтайском крае

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Пасмурная, морозная и снежная погода ожидается в Алтайском крае в воскресенье, 23 октября. Ночью в этот день в отдельных районах пройдет снег, возможны изморозь, туман, на дорогах гололедица. Таков прогноз ЦГМС по региону.

В ночь на воскресенье в крае похолодает до -6...-11 градусов, при прояснении местами -13...-18. Днем столбики термометра поднимутся до -1...-6 градусов.

Ветер в этот день будет дуть северный 2-7 метров в секунду, днем с усилением до 12.