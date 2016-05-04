Температуру до +18 градусов и грозы прогнозируют в Алтайском крае 5 мая
Дожди и грозы вероятны в южных районах края
5 мая 2016, 05:01
Фото: stranamam.ru
Температура воздуха поднимется в четверг, 5 мая, в Алтайском крае до +18 градусов.
По данным регионального Гидрометцентра, дневные температуры в регионе будут на уровне +13…+18 градусов.
К концу дня местами в южных районах дождь, возможна гроза. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с, с усилением до 14 метров.
В Барнауле осадков не ожидается. Днем в краевой столице +15…+17 градусов. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с.
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