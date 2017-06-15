Темпы роста зарплаты в Алтайском крае достигли максимума – власти

Фото: bashinform.ru

Темпы роста заработной платы в Алтайском крае по итогам первых четырех месяцев этого года достигли максимальных показателей, сообщили в пресс-аппарате регионального правительства.

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Прочее Как выглядит средняя зарплата жителей Алтая на фоне других регионов Сибири?

Так, по отношению к январю – апрелю прошлого года среднемесячная номинальная зарплата увеличилась на 6,4%. Непосредственно в апреле этого года по отношению к 2016 году зарплата увеличилась на 7,7%.

В абсолютном выражении, согласно данным Алтайкрайстата, средняя зарплата по региону на апрель составила 21 953 рубля.

Самые существенные темпы роста зарплат зафиксированы в следующих отраслях:

сельское хозяйство (108,5% к уровню января - апреля 2016 года);

металлургия (в 1,4 раза);

производство лекарственных средств и материалов (112,8%);

производство машин и оборудования (112,6%);

производство химических веществ (112,3%);

производство резиновых и пластмассовых изделий (107,9%);

производство пищевых продуктов (106,9%).

По-прежнему наиболее зарабатывающей категорией работников остаются железнодорожники со средней зарплатой 41 930 рублей. Далее идет сфера производства компьютеров и электронных изделий - 32 125 рублей, а также добычи полезных ископаемых - 30 580 рублей.

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Прочее Средняя зарплата в Алтайском крае по итогам года превысила 21 тыс. рублей



