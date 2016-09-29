Тепло до +20 градусов ожидают в Алтайском крае в последний день сентября
Порывы ветра 30 сентября в регионе будут достигать 17 метров в секунду
30 сентября 2016, 06:01
Фото: ellf.ru
Последний день сентября в Алтайском крае будет сухим и теплым.
Как сообщили в региональном Гидрометцентре, на территории края преимущественно без осадков. Температура днем +15…+20 градусов.
Ветер северо-восточный, пять-десять метров в секунду, местами порывы до 12-17 метров.
В Барнауле также без осадков. Днем +15…+17 градусов. Ветер до 11 метров в секунду.
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