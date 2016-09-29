Тепло до +20 градусов ожидают в Алтайском крае в последний день сентября

Фото: ellf.ru

Последний день сентября в Алтайском крае будет сухим и теплым.

Как сообщили в региональном Гидрометцентре, на территории края преимущественно без осадков. Температура днем +15…+20 градусов.

Ветер северо-восточный, пять-десять метров в секунду, местами порывы до 12-17 метров.

В Барнауле также без осадков. Днем +15…+17 градусов. Ветер до 11 метров в секунду.