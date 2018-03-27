Тепло до +8 градусов и сильный гололед ожидают в Алтайском крае 28 марта

Фото: vk.com/barneos22

Потепление до +8 градусов и сильный гололед прогнозируют синоптики в Алтайском крае в среду, 28 марта.

Новости

Прочее История наводнений в Алтайском крае

Как сообщили в региональном Гидрометцентре, в этот день будет преимущественно без осадков, на дорогах сильная гололедица. В утренние часы местами ожидается туман.

Дневные температуры в крае составят +3…+8 градусов. Ветер будет юго-западный, 4-9 метров в секунду с усилением до 14 метров.

В Барнауле без осадков, на дорогах сильная гололедица. Днем в краевой столице +3…+5 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду.

Отметим, что положительные температуры будут способствовать активному снеготаянию и подъему уровня воды в реках, что обусловит усугубление проблемы паводка. Напомним, в ряде районов из-за подтоплений введен режим ЧС.