Тепло до +8 градусов и сильный гололед ожидают в Алтайском крае 28 марта
Порывы ветра в этот день в регионе будут достигать 14 метров в секунду
Фото: vk.com/barneos22
Потепление до +8 градусов и сильный гололед прогнозируют синоптики в Алтайском крае в среду, 28 марта.
Как сообщили в региональном Гидрометцентре, в этот день будет преимущественно без осадков, на дорогах сильная гололедица. В утренние часы местами ожидается туман.
Дневные температуры в крае составят +3…+8 градусов. Ветер будет юго-западный, 4-9 метров в секунду с усилением до 14 метров.
В Барнауле без осадков, на дорогах сильная гололедица. Днем в краевой столице +3…+5 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду.
Отметим, что положительные температуры будут способствовать активному снеготаянию и подъему уровня воды в реках, что обусловит усугубление проблемы паводка. Напомним, в ряде районов из-за подтоплений введен режим ЧС.