Тепло и горячую воду вернули в дома барнаульцев после коммунальной аварии
Последствия повреждения на сетях ликвидированы
6 ноября 2018, 12:11
Фото: vk.com/barneos22
Последствия коммунальной аварии, оставившей без тепла и горячей воды десятки домов в Барнауле, ликвидированы.
Напомним, что повреждение произошло на тепломагистрали накануне в районе улиц Островского и Георгия Исакова.
Ночью 6 ноября аварийно-восстановительные работы были завершены.
"Теплоснабжение и горячее водоснабжение восстановлены в полном объеме. Социально-значимых последствий не допущено", — проинформировали в ГУ МЧС по региону.
Для ликвидации последствий коммунальной аварии были привлечены 24 человека и 16 единиц техники.
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