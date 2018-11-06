Тепло и горячую воду вернули в дома барнаульцев после коммунальной аварии

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Последствия коммунальной аварии, оставившей без тепла и горячей воды десятки домов в Барнауле, ликвидированы.

Напомним, что повреждение произошло на тепломагистрали накануне в районе улиц Островского и Георгия Исакова.

Ночью 6 ноября аварийно-восстановительные работы были завершены.

"Теплоснабжение и горячее водоснабжение восстановлены в полном объеме. Социально-значимых последствий не допущено", — проинформировали в ГУ МЧС по региону.

Для ликвидации последствий коммунальной аварии были привлечены 24 человека и 16 единиц техники.