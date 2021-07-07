Тепло и преимущественно без осадков: прогноз погоды в Алтайском крае на 8 июля

Теплый погода установится в Алтайском крае в четверг, 8 июля, сообщают в региональном Гидрометцентре.

Утром местами по краю будет туман. Днем температура воздуха составит от +21 до +26 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле в светлое время суток воздух прогреется до +22… +24 градусов. Как и в целом по региону, преимущественно без осадков. Скорость северо-восточного ветра может достигать 8 м/с.