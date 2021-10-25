Тепло и слишком ветрено. Прогноз погоды в Алтайском крае на 26 октября
Осадков не ожидается
26 октября 2021, 06:01, Никита Черников
Тёплая погода с сильным ветром установится во вторник, 26 октября, в Алтайском крае, свидетельствуют данные регионального Гидрометцентра.
По краю дневная температура составит от +12 до +17 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 8-13 м/с, порывы до 16-21 м/с.
В Барнауле в светлое время суток воздух прогреется до +12…+14 градусов. Как и в целом по краю, преимущественно без осадков, однако ветер будет дуть со скоростью до 13 м/с.
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