Тепло и ветрено. Прогноз погоды в Алтайском крае на 2 мая
Воздух днем прогреется до +24°C
2 мая 2020, 06:00, Роман Кильмяшкин
В субботу, 2 мая, в Алтайском крае установится теплая погода, сообщают в региональном Гидрометцентре.
В северных районах местами пройдет небольшой дождь. При этом ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с, а при порывах – до 20 м/с.
В светлое время суток температура воздуха может колебаться от +19°C до +24°C, в темное – от +8°C до +10°C.
В Барнауле днем – от +19°C до +21°C, ночью – от +6°C до +8°C. Преимущественно без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с.
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